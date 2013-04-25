12 ألف مخالفة تسجلها "عين النظافة" في الرياض

رصدت عين النظافة الخاصة بأمانة منطقة الرياض خلال السنوات السبع الماضية أكثر من 11.816 مخالفة، سجلت ضد قائدي المركبات المخلة بالنظافة العامة في شوارع العاصمة وميادينها وطرقاتها وأحيائها، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الرياض".

فيما بلغت مخالفات الربع الأول لهذا العام 2013 أكثر من 285 مخالفة متنوعة، وتفاوتت المخالفات زيادة ونقصاناً من شهر إلى آخر، حيث سجل مارس/أذار أعلى نسبة، إذ بلغت 120 مخالفة، فيما سجل يناير/كانون الثاني أقل نسبة وهي 96 مخالفة في مختلف شوارع مدينة الرياض.

وسجل حي العليا أعلى نسبة في عدد ضبط المخالفات، حيث بلغت 66 مخالفة، فيما خلت أحياء الشفاء والحائر ونمار من المخالفات.

وتنوعت المخالفات في شوارع الرياض من رمي للمعلبات الفارغة، والأوراق، والمناديل، والسجائر، من نوافذ المركبات، إلى البصق بشكل غير حضاري في التقاطعات، وأمام الإشارات المرورية، إضافة إلى مخالفة سكب مياه الصرف الصحي بالأراضي العامة، ومخالفة تساقط الأتربة، ومخلفات البناء من عربات النقل وغيرها من المخالفات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة الرياض، المهندس أحمد بن عبدالرحمن البسام، أن أعضاء برنامج عين النظافة سجلوا أكثر من 11.816 مخالفة نظافة خلال السنوات السبع الماضية منذ انطلاقتها عام 2006 وحتى عام 2013 ضد قائدي المركبات الذين يرمون مخلفاتهم عشوائياً من النوافذ في شوارع وطرقات العاصمة.

وأشاد البسام بدعم أمين منطقة الرياض وبتفاعل أعضاء برنامج عين النظافة وتعاونهم التام مع أمانة منطقة الرياض من خلال البلاغات المستمرة عن كافة المخالفات في جميع الأحياء التي شوهت الوجه الحضاري لمدينة الرياض.



وطالب سكان مدينة الرياض بالإبلاغ عن أي مخالفة للحفاظ على نظافة مدينتهم والمشاركة مع أمانة المنطقة في رفع مستوى النظافة فيها.