شيوخ الشوارع

- لا أجد غصة كبيرة ولا قلقاً موجعاً حينما أبدأ نهاري بصورة واعظ (مرزوع) على لوحة إعلانات. هذا طبيعي جداً ومن حقهم مثل غيرهم أن يخرجوا إلى الشارع -أو يعودوا إليه لا فرق- وأن يطاردوا الزبون الذي بات واضحاً أنه يبدل خياراته من حين لآخر. إنهم ليسوا ملائكة بل شيوخ يحبون الفلوس مثلكم (وكثروا حكاية من السمت المفتعل)!!



- البضاعة كسدت في المخيم، ولم تعد جذابة على الفضائية؛ تكرارها أدى إلى ملل الناس برغم كثرة المساحيق والديكورات. فلماذا تستغربون أن يُجدد التاجر طريقة عرض البضاعة؟ أليست بعض المطاعم تغلق أبوابها وتكتب لوحة: مغلق للتحسينات. ثم تعود بديكور جديد وطريقة عرض جديدة مع أن الطباخين لم يتغيروا. إنها نفس التقاليد؛ لعل وعسى أن تنفتح شهية الزبون هذه المرة بشكل أكبر، ويعود عاباً كما جرت العادة.

- للائمين وللمتفقين: لا تأخذوا مقلباً كبيراً في شيوخكم فليس ثمة أمر خارج عن المألوف في حياة التجار الناجحين. هم خرجوا إلى الشارع وبعضهم عاد إليه وبنفس البضاعة تقريباً. الفرق أنكم لم تقيسوا أنتم مسافة الزمن الفاصل بين الخيمة والفضائية والشارع. لقد انتهت أيام فيفي عبده، وهذه أيام هيفاء ونانسي.



- المشكلة أن عدد الشيوخ أكثر من عدد الفنانين واللاعبين، وليس لدينا شوارع كافية تستوعب كل هذه الفئات الشعبية المنتجة. ولذلك أقترح إعادة بعض الفئات إلى نشاطها الأول؛ يعني من كان فناناً أو يميل إلى الفن من الشيوخ ألحقوه بالفنانين، ومن كان لاعباً أعيدوه إلى الملعب كي تخف الزحمة!! جمعتكم مباركة.

*نقلاً عن "الشرق" السعودية