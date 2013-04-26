مفتي السعودية: حرق كاميرات ساهر عبث لا يجوز وإثم

يبدو أن كاميرات ساهر، تثير حفيظة العديد من "المشاغبين" أو هواة السرعة القاتلة على الطرقات، فيعمد بعض هؤلاء الشباب إلى تحطيمها أو احراقها. وفي هذا السياق، أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء أن ما تعرضت له كاميرات ساهر في الفترة الأخيرة من حرق وإتلاف هو من العبث الذي لا يجوز.

وأشار المفتي، بحسب ما أوردت صحيفة "الجزيرة" إلى أن كاميرات ساهر وضعت بهدف ضبط الحركة المروية ومنع تجاوزات المركبات في الطرق والشوارع وهذا يصب في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن ما يعمد إليه بعض الشباب من إتلاف للكاميرات هو هدر للممتلكات العامة بلا وجه حق، ويقع صاحبه في الإثم. ودعا في هذا الصدد إلى ضبط من يحاول العبث والإفساد بالممتلكات العامة والخاصة ومحاسبتهم على سلوكياتهم المشينة.

وكانت الأيام الأخيرة في العاصمة الرياض قد شهدت حرقاً لبعض كاميرات ساهر من قبل شباب مجهولين استخدموا فيها مواد بترولية ولاذوا بعدها بالفرار.

