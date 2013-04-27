الشورى السعودي يناقش نظام تأمين للعاطلين عن العمل

يناقش مجلس الشورى في جلسته غداً عدداً من المواضيع، على رأسها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وبحسب ما أوردت "المدينة"، فإن المشروع يتكون من إحدى وثلاثين مادة، ويهدف لرعاية العامل خلال فترة تعطله عن العمل بتوفير حد أدنى من الدخل، وسرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل.

ويناقش الشورى أيضا عدة وجهات نظر، منها وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ولوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك.

كما يستمع الشورى لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

ويناقش المجلس تقرير يشتمل على عدد من الموضوعات، منها ما يخص لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي.

إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب والتي تتكون من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.