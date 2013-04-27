شؤون المسجد الحرام تنفذ مطافاً خاصاً للمعاقين

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتنفيذ مطاف خاص للمعاقين لفصل حركة المعاقين عن حركة الطائفين في صحن الطواف طيلة مدة تنفيذ مشروع توسعة الحرم، التي تنتهي بنهاية عام 1436هـ.

وأوردت صحيفة "الجزيرة" ما قاله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن، "المطاف المؤقت يتكون من طابقين متعامدين يرتبط أحدهما بأروقة الدور الأرضي والآخر بالدور الأول الذي سيُخصص لطواف المعاقين، وسيُراعى فيه كافة عناصره المرتبطة به الفصل الكامل بين حركة المعاقين وحركة المشاة في أروقة الدور الأرضي".

وأكد أنه، "سيراعى ربطه بمسار سعي المعاقين في ميزانين الدور الأرضي حفاظاً على سلامتهم وتسهيلاً لأداء النسك".

وأضاف السديس أنه، "تم استخدام تقنيات عالية وعناصر إنشائية مسبقة الصنع في المشروع، ويشمل ذلك القواعد والأعمدة والجسور والبلاطات والعناصر المعمارية التكميلية، وذلك من خلال الاعتماد على الألياف الكربونية التي تتميز بخفة الوزن والقوة والمتانة العالية والسهولة في التركيب والتفكيك".

وأكد أنه "سيتم تخصيص الدور الأرضي من المطاف المؤقت للمشاة لتخفيف العبء على صحن المطاف، ويجري العمل على قدمٍ وساق للانتهاء من أعمال المطاف المؤقت قبل موسم رمضان القادم".