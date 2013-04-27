شجرة تنقذ شابين حاصرتهما السيول شمال السعودية

حققت صورة التقطت لشابين تحاصرهما السيول في منطقة حائل، شمال السعودية، السبت 27 إبريل/نيسان، رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرا وسط السيول، وهما يتعلقان بساق شجرة كانت سبيلهما إلى النجاة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة حائل، النقيب عبدالرحمن الجهني، لـ"العربية.نت" بأن "عمليات الإنقاذ للشابين نجحت، وأن الدفاع المدني تواجد في المنطقة منذ وقت مبكر".

من جهة أخرى، يواصل الدفاع المدني استنفاره لإنقاذ المواطنين في منطقة حائل جراء سيول للوديان بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، حيث تم إنقاذ 9 نساء و30 رجلاً حتى الآن.

وتسببت قوة السيول الجارفة في وادي الأديرع بمنطقة حائل في غرق 7 سيارات لبعض المواطنين الذين كانوا يقومون بنزهة لـ"شعيب الأديرع". كما تسببت مياه الشعيب بإخلاء قسم شرطة عريف بحائل بعد أن دخلت إلى المبنى.

وفي تطورات أخرى بمنطقة حائل، تلقى مركز طوارئ الدفاع المدني أكثر من 700 مكالمة، منها نحو 50 بلاغ احتجاز مركبة، وبلاغ عن احتجاز حافلة لطالبات، وبلاغان عن انهيار مبنى، وتمت الاستعانة بالطائرات العمودية في بعض عمليات الإنقاذ.

وفي نجران، استقبلت الأجهزة المعنية أكثر من 180 مكالمة، وتم إيواء 80 شخصاً، وإنقاذ عدد من المركبات، وتم صرف خيام وأغطية لبعض المتضررين في محافظة تثليث.

وإلى ذلك، قالت مصادر في المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إن إجمالي مكالمات الطوارئ في المملكة وصلت إلى أكثر من 3000 مكالمة حتى اللحظة، وفقاً لمراسل قناة "العربية" في الرياض.

وفي العاصمة الرياض، تركزت البلاغات على احتجاز مركبات وحوادث مرورية، فضلاً عن 5 حالات تماس كهربائي.