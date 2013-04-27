كم مقال نحتاج لتتغير الأنظمة ؟

ثمة مواضيع الكتابة فيها تثير حنق وملل القارئ، لحد أن الكاتب يتفهم ذاك الحنق والملل، ربما لأنه هو أيضا يشعر بالملل حين يعيد كتابة فكرته، دون أن يتغير شيء سوى أنه يستبعد وزارة أو مؤسسة حكومية، ليضع مؤسسة جديدة قبل أن يعيد فكرته التي تبدو أو من المفترض ألا تكون فكرة عظيمة لأنه يتحدث بالبداهات.

كقضية «الماس الكهربائي» الذي حدث في أجهزة التكييف بمجمع تعليمي في حي المنتزه شمال بريدة، فأثار الرعب في طالبات «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» ومعلماتهن، فتم إخلاء الجميع.

بعد هذه الحادثة، سارعت إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالقصيم بإصدار بيان يعلن أنه لا يوجد إصابات أو اختناقات، وأن فنيي إدارة الصيانة في الإدارة العامة باشروا الموقع وعالجوا الخلل وأزالوا الآثار الناجمة عنه، وأن مدير عام التربية والتعليم في المنطقة «عبدالله الركيان» وجه بسرعة معالجة آثار التماس الكهربائي، والرفع بالتقارير الخاصة بالموقع وحالته.

قد يلاحظ القارئ أن البيان أكد بأن فنيي إدارة الصيانة عالجوا الآثار الناجمة، ثم يؤكد أن المدير طالب بمعالجة الآثار الناجمة، وهذا ليس تناقضا بالبيان، بل من باب الحرص ليس إلا.

بعيدا عما بدا أنه تناقض.. الفكرة التي يعاد طرحها، أو السؤال الذي يعاد طرحه: ما الذي نتوقعه حين تحقق إدارة ما ــ كادت أن تحدث كارثة «لو أننا في فصل الصيف» والضغط على الكهرباء في أعلى درجاته ــ مع نفسها؟

يخيل لي أن الإجابة ستكون بين مشكك بالتحقيق وبين مؤيد له، ولكن تخيلوا أن الأنظمة لدينا تغيرت ولم تعد المؤسسة تحقق مع نفسها، وأن هناك جهة مستقلة عن المؤسسة وتملك السلطة لتحقق بمثل هذه القضية؟

بالتأكيد، كل قسم سيقوم بمهامه ليبعد المسؤولية عنه، فالإدارة الفنية إن كان هناك خلل بالأجهزة وتحتاج لتغيير سترفع لإدارة التعليم بالقصيم، وبالتأكيد، مدير التعليم سيرفع للمديرية العامة.. وهكذا إلى أن تصل للوزير، وحين تحدث الكارثة ــ لا قدر الله ــ سنعرف من هي الجهة التي لم تقم بمهامها.

أما إن استمرت الأنظمة القديمة، فبالتأكيد كل جهة لن تكترث وستسوف، أو يتحمل القضية أضعف موظف.

أخيرا.. كم مقال تحتاج الصحف نشره ليتم تغيير نظام تحقيق المؤسسة مع نفسها؟

* نقلا عن صحيفة عكاظ "السعودية"