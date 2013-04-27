"التربية والتعليم" تحدد إجراءات نقل المعلمين داخل قطاعاتها

حددت وزارة التربية والتعليم للمعلمين الخطوات الإجرائية اللازمة للراغبين في النقل داخل قطاعات الإدارات التعليمية التابعين لها، مشددة على أهمية أن يبلّغ جميع المعلمين والمعلمات المنقولين عن طريق مدارسهم أو الجهات التي يعملون فيها.

وذكرت صحيفة "اليوم" أنه يجب على المعلمين استكمال إجراءات إخلاء طرفهم للجهات المنقولين إليها، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 1433/1434هـ، ويتم إرسال أو تسليم المنقول إخلاء طرفه للإدارة الجديدة، مع مراعاة التاريخ المحدد لإخلاء طرف من لديه حوافز.

وأشارت الوزارة على استثناء المعلم المنقول ولديه اعتراض على النقل لدى الوزارة، حيث يمكنه متابعة طلبه من الإدارة المنقول إليها، علماً بأنه يتم تبليغ إدارات التعليم بنتائج التظلُّمات التي قُدِّمت للوزارة خلال الفترة المحددة، مطالبة مديري ومديرات المدارس بإدخال درجة الأداء الوظيفي المعتمدة، والغياب بعذر، وبدون عذر.

ويتضمن خطاب إخلاء الطرف للمعنيين حقل يدون فيه درجة الأداء الوظيفي المعتمدة نهاية العام الدراسي الحالي، لاحتسابها ضمن عناصر المفاضلة للعام الدراسي القادم، وبيّنت الوزارة أنه سيتم إيقاف صرف رواتب المنقولين بنهاية ذي القعدة القادم، وتصرف رواتبهم من الإدارات الجديدة بعد مباشرتهم فيها بدءًا من ذي الحجة من نفس العام.

وأكدت الوزارة أنه لا يتم قبول أي طلب تسرب للمنقولين للعام الدراسي 1434/1435هـ (تقاعد، نقل خدمات، تفرغ للدراسة، إيفاد للتدريس، إجازة استثنائية، إجازة أمومة وغيرها من الأمور، إلّا من قبل الإدارات المنقولين إليها أو التنسيق معهم وأخذ موافقتهم دون بديل.

وتشمل الإجراءات أيضا على أن النقل الخارجي للمكلّفين بأعمال غير التدريس يعتبر إنهاءً لتكليفاتهم السابقة، وأن نقلهم تم وفق تخصصاتهم كمعلمين وليس لهم حق المطالبة بالنقل على المهام التي كانوا مكلّفين بها قبل النقل.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يتم إصدار قرار تكليف أو نقل أو إخلاء طرف أية شاغلة وظيفة تعليمية للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية إلّا عن طريق شؤون المعلمين بإدارات التعليم، بعد دراسة وِفرة التخصصات وِفق الأعداد المعتمدة، وتتم متابعة تحديث بيانات المدارس للفصول والطلاب، واستلام استمارات النقل الداخلي والتأكد من استيفاء البيانات عن طريق مكاتب التربية.