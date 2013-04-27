"السياحة والآثار" تمنح أول رخصة تشغيل لمتحف سياحي بجدة

منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار، رخصة تشغيل لمتحف خاص سياحي في مدينة جدة، لصاحبه حسن مرشد الطيب، والذي أسماه (العروس للتراث الشعبي) ونوعه تراثي.

يحتوي المتحف، بحسب ما ذكرت "عكاظ"، على عدة أقسام تحاكي الحياة القديمة لمحافظة جدة، ويشمل عدة قطع وآثارا نادرة ومتنوعة قديمة وتاريخية. يقول صاحب المتحف حسن الطيب معبرا عن شكره للهيئة العامة للسياحة والآثار، "إننا لا نستغني عن دعم الهيئة وتوجيهها لنا للنهوض بالمتحف على الوجه المطلوب الذي يعكس التراث في بلادنا".

من جهة أخرى دعت الهيئة الراغبين في الحصول على رخصة متحف خاص، إلى التقدم بطلباتهم لقطاع الآثار والمتاحف متضمنة معلومات كاملة عن المجموعة التي يملكونها، والموقع المقترح للعرض، للتأكد من استيفائه جميع الشروط الخاصة بإنشاء المتاحف الخاصة.