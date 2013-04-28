الداخلية السعودية تقدم خدمات عاجلة للمتضررين من الأمطار

تابع وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الدفاع المدني، أعمال الإنقاذ والإيواء التي قامت بها فرق الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة، ووجَّه لجان الدفاع المدني في جميع مدن ومحافظات المملكة بتنسيق الجهود لتقديم المساعدات والخدمات العاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول التي تشهدها المملكة حالياً والمتوقع استمرارها خلال الأسبوع الجاري.

وشملت توجيهات وزير الداخلية لقوات ولجان الدفاع المدني اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لإيواء المتضررين من الأمطار والسيول وتوفير مختلف خدمات الإعاشة وما يتطلبه الموقف.

وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي أن وزير الداخلية يتابع سير العمليات الميدانية والاستعدادات للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول على ضوء ما يرد من معلومات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتقارير عمليات الدفاع المدني الميدانية التي ترفع له بصفة يومية وكذلك تواصل سموه الشخصي أولا بأول مع قيادات الدفاع المدني.

وأشار العقيد الحارثي إلى أن وزير الداخلية شدَّد على التأهب الكامل وسرعة الاستجابة في التعامل مع ما قد تتسبب فيه الأمطار من حوادث والتمركز في المناطق الأكثر عرضة للخطر وتذليل العقبات أو الصعوبات كافة التي تحول دون تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.