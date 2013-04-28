الدفاع المدني السعودي: "فزعة" شباب حائل أربكت عملنا

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بمنطقة حائل، النقيب عبدالرحيم الجهني، الأحد 28 أبريل/نيسان، لقناة "العربية" أن عدد المحتجزين جراء السيول منذ السبت حتى الآن بلغ أكثر من 150 شخصاً، معظمهم كانوا من الشباب المتنزهين. أما عدد المركبات فقد تجاوز 90 مركبة رغم التحذيرات التي أعلنت عنها مديرية الدفاع المدني.

وأوضح الجهني أن الفرصة متاحة لتساقط الأمطار والبرد، طبقاً لما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد، مشدداً على ضرورة متابعة أحوال الطقس وما يصدره الدفاع المدني من بيانات وإرشادات عبر وسائل الإعلام.

وقال إن التجهيزات لدى الدفاع المدني في المنطقة متوفرة بحسب تضاريسها وكثرة أوديتها، ولكننا نجد صعوبة بالغة في تجمهر العدد الكبير لدى الإنقاذ، والاجتهادات الفردية تصعب من مهمتنا وتجعلنا نقضي وقتاً أطول في تنفيذ المهام المطلوبة، حيث إن أكثر الحالات هي حوادث احتجاز المركبات والأشخاص .

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وأشار المتحدث إلى أن الدفاع المدني حريض على الاستفادة من جهد المتطوعين وتعاونهم، ولكن ما يقوم بها الشباب من باب "الفزعة" قد يربك تحرك أجهزة الدفاع المدني، وتكون السلبيات أكثر من الإيجابيات، لأن الجهد غير المنظم والعشوائية تضر بجهود الإنقاذ.

وأكد المواطن عبدالعزيز العازمي أن معظم من تم إنقاذهم من الشباب الذين تعمدوا التنزه رغم علمهم بالتحذيرات التي كانت تصدرها مديرية الدفاع المدني.

وأفاد المواطن إبراهيم الفريح أن تعمد بعض الشباب مخالفة التعليمات وعدم الاستجابة إلى التحذيرات، يدعو إلى محاسبتهم ومقاضاتهم شرعاً.

هذا.. وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من روابط الفيديو التي يظهر بها الشبان وهم يمارسون السباحة وينجرفون مع السيول دون وعي أو تقدير لخطورة الموقف.