النيران تشتعل في مركز تجاري بجدة وتثير رعب الأهالي

اشتعلت النيران في مستودع تابع لأحد المراكز التجارية، وامتدت حتى قسم الالعاب في السوق، بحي الصفا بمدينة جدة، الأمر الذي أثار رعب السكان، وباشرت 16 فرقة من الدفاع المدني محاولة إخماد الحريق، ثم نشب بعد ساعتين حريق آخر في مستودع الأدوات الطبية في حي المنتزهات، وهرعت 6 فرق من الدفاع المدني لإخماده، دون أن يتم تسجيل أي إصابات في الحادثين.

ونقلت "المدينة" ما قاله نائب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبدالرحمن سعيد الغامدي من أنه "ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني بجدة في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد عصر أمس، بلاغ يفيد عن نشوب حريق في مستودع لسوق "هايبر بندة"، وامتد حتى صالة ألعاب الأطفال، وعلى الفور تم تحريك 14 فرقة إطفاء وفرقتي إنقاذ بالإضافة إلي صهاريج المياه والآليات والمعدات المتطورة في عمليات الإطفاء وطيران الأمن العام الذي قام بمسح جوي لموقع الحادث بالطائرات العمودية".

وأضاف "بالنسبة للحريق الآخر والذي ورد البلاغ عنه في تمام الساعة السابعة والربع، كان في مستودع يحتوي على مجموعة مواد طبية وعلى الفور تم تحريك 4 فرق إطفاء وفرقتي إنقاذ وصهاريج للمياه، بالإضافة إلى سيارة السلالم".

وأكد الغامدي أنه "تمت السيطرة على الحريق، وفي كلا الحادثين لم يتم تسجيل أية إصابات، وباشر ضباط التحقيق مهامهم التحقيقية في الحادثين لمعرفة الاسباب التي أدت إلى اندلاع الحريقين والكشف عن المسببات".