تطبيقات ذكية للكشف عن الأدوية المغشوشة بالسوق السعودية

تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للغذاء والدواء تبحث شركات الأدوية الكبرى فيما بينها إيجاد تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة تكشف عن الأدوية المغشوشة والمقلدة، محاولة التصدي لخطر معدلات انتشار مثل هذه الأدوية في السعودية.

وتهدف شركات الأدوية من خلال هذا التطبيق إلى محاربة الغش التجاري بشتى أنواعه وفي مقدمته الغش الدوائي.

ومن جهة أخرى وبالرغم من خطورة الدواء على حياة الإنسان، إلا أن التلاعب في تصنيع الأدوية يتم من قبل مصانع خارجية وداخلية، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج، وتحقيق أعلى نسبة من الأرباح، الأمر الذي تسبب في الكثير من الضرر لمستخدمي تلك الأدوية المغشوشة وخسائر كبيرة لشركات الأدوية التي تعمل وفق النظم الصحيحة.

وبحسب ما نقلت "الوطن" عن مسؤول في هيئة الغذاء والدواء فإن "الهيئة تتابع في الوقت الحالي تحركات شركات الأدوية الكبرى في هذا الشأن وبشكل مستمر"، مبيناً أنها تتجه في الوقت الحالي إلى برمجة وإيجاد تطبيقات لهواتف الجوال تتيح لمستخدميها التحقق من سلامة الأدوية، عبر تقنية "الباركود"، لمعرفة مصدر الدواء والتأكد من توافقه مع المواصفات والمعايير الدوائية المحلية والدولية.



وتتطلع شركات الأدوية للاستفادة من تقنيات الهواتف الذكية، لمحاربة النمو الكبير في معدلات الأدوية المغشوشة والمقلدة في أسواق الدواء السعودية، حيث وصلت في آخر إحصائية رسمية لمصلحة الجمارك السعودية إلى 40%، وهي أعلى نسبة حققتها الأدوية المغشوشة في السوق المحلية.



كما يشمل أنواع الغش الدوائي أدوية ومستحضرات التجميل، التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي مضبوطات الجهات الرقابية في السعودية سنوياً، إلى جانب المقويات الجنسية التي تعتبر أحد أكثر الأدوية استهلاكاً في المنطقة، في ظل الضعف الواضح في الثقافة الدوائية والصحية لدى نسبة كبيرة من المجتمع السعودي والخليجي.

يذكر أن هذه الخطوة الأولى للقطاع الدوائي التي توظف التقنية الحديثة من أجل إيجاد تطبيقات للهواتف الذكية، تمكن المستخدمين من التأكد من سلامة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بشكل مباشر عن طريق خاصية "الباركود".