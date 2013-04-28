متطوعات الهلال الأحمر يواجهن أضرار الأمطار

من منطلق ثقافة العمل التطوعي، قام فريق من الفتيات المتطوعات بمنطقة مكة المكرمة، والمنتمين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بالاستعداد والتدريب لمواجهة أضرار الأمطار، المتوقع هطولها الأيام القادمة.

وبحسب ما ذكرت "عكاظ"، تضم المجموعة النسائية، التي أطلقت على نفسها اسم (فريق نسيبة الإسعافي التطوعي للطوارئ)، عددا من المتطوعات في مختلف التخصصات الطبية والتمريضية، والحاصلات على شهادة الإنعاش القلبي الرئوي.

يذكر أن المتطوعات سبق أن حصلن على خبرة ميدانية، من خلال كارثة سيول جدة، وموسمي الحج والعمرة وشهر رمضان المبارك، حيث تم تدريبهن على العمل الميداني لإسعاف الحالات المرضية الطارئة وكيفية التعامل معها.