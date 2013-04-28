منسوبات الأمانات والبلديات يعقدن أول اجتماع لهن في جدة

ينعقد في أمانة محافظة جدة، القسم النسائي، اللقاء الأول للأقسام النسائية بالأمانات والبلديات بالسعودية، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي، حيث سيتناول اللقاء عدة مواضيع هامة تم طرحها من قبل الأمانات المختلفة.

ونقلت "الرياض" ما قالته مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات والقسم النسائي الدكتورة أروى يوسف الأعمى خلال المؤتمر الصحافي من "أن فكرة اللقاء انطلقت من القسم النسائي بأمانة جدة، بهدف توطيد العلاقات بين منسوبات الأمانات والبلديات، وتفعيل التواصل بينهن، وخلق فرص نقل المعرفة، والاطلاع على التجارب المختلفة وتبادل الخبرات والمشاركة".

وأضافت "أن هذا اللقاء يأتي ليكون منسجماً مع توجهات القيادة لتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وتفعيل دور المرأة ومشاركتها الحقيقية في التنمية الوطنية".

وأضافت "اللقاء سيناقش عدة محاور أساسية، منها التعريف بالأقسام النسائية في الأمانات ومهامها، وسيتطرق هذا المحور للهياكل التنظيمية للأقسام النسائية بالأمانات والبلديات، والمحور الثاني سيتناول التراخيص والأنشطة النسائية إذ ستستعرض أمانتا جدة والأحساء تجربتهما في الترخيص الإلكتروني فيما سيناقش المحور الثالث موضوع الرقابة التجارية والإجراءات المتعلقة بها في جانب الأنشطة النسائية المهنية".

وأبانت الأعمى "أن الأمانات ستستعرض عدد من إجراءاتها الرقابية والأنظمة الإلكترونية المستخدمة لديها، بالإضافة إلى حوار مفتوح بين الجهات المشاركة في الملتقى، وعدد من الأقسام النسائية بطرح أوراق العمل، كما سيتم تخصيص الجلسة الختامية لوضع التوصيات ومناقشتها ووضع الخطوات المستقبلية لها".

جدير بالذكر أن القسم النسائي في أمانة جدة أنشئ في العام 1428ه، ليكون الطريق الأولي للعمل النسائي في القطاع البلدي بأمانات المملكة.