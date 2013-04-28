"العمل" السعودية تنفي خفض نسبة التوطين لقطاع المقاولات

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب بن صالح العنزي، ما تداولته بعض الصحف، أمس السبت، حول دراسة الوزارة لإمكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات إنشائية إلى 3% بعد أن كانت في السابق 7.5%. وكانت تلك الصحف قد نسبت المعلومات المذكورة إلى مصادر وصفتها بـ"المطلعة".

وأوضح المتحدث أن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، وأن كل ما تم تداوله في هذا السياق غير صحيح.

وأكد المتحدث أن الوزارة ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في "نطاقات" بعد انتهاء المهلة، والتي ستزيد عن النسب الحالية.

وذكرت وزارة العمل أنها تطلب من أصحاب المنشآت أن يسارعوا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة بتوظيف السعوديين، حتى لا تتعرض منشآتهم للهبوط إلى النطاق الأحمر، وذلك بعد الإعلان عن النسب الجديدة فور انتهاء الفترة التصحيحية التي تستمر 3 أشهر.