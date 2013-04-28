وزير العدل السعودي: لا يوجد نص يمنع قيادة المرأة للسيارة

أكد وزير العدل السعودي، الدكتور محمد العيسى، عبر "مقابلة خاصة" بثتها قناة "العربية"، السبت، "أنه لا يوجد نص دستوري أو تنظيمي يمنع المرأة من قيادة السيارة، لكن هذا الأمر يتعلق بإرادة المجتمع السعودي ورغبته وثقافته".

من جهة أخرى، قال استشاري الطب النفسي، جمال الطويرقي، لـ"العربية"، معلقاً على قيادة المرأة للسيارة، "نحن هنا نتحدث عن "عرف"، بمعنى أنه قبل 25 سنة كان تعداد السيارات والسكان في السعودية لا يتجاوز 7 ملايين، أي أنه ضئيل جداً، ولم تكن هناك مشكلة للمواصلات بالنسبة للمرأة أو في وسائل المواصلات، أما الآن فقد اختلف الوضع".

وأضاف الطويرقي: "كثرت في وقتنا الحالي مشاكل السائقين من العمالة في السعودية، والعائلات تحتاج لهم في قضاء حاجاتهم، خصوصا النساء اللواتي ليس لهم ولي أمر يقضي لهم حاجاتهم وهذا يستدعي قيادتهم بأنفسهم".

وأوضح أنه "في بعض مناطق السعودية، تقود النساء السيارات من دون رخصة قيادة، وذلك للتنقل بين القرى والمزارع". وألمح الاستشاري النفسي إلى "أن المجتمع يتقبل مثل هذه الحالات، ولكنه لا يتقبل فكرة أن تقود المرأة في المدينة، وهذا يجعل المجتمع يمر بحالة انفصام".

وذكر أن "السبب وراء تلك الحالة هو أننا في مجتمع ذكوري تربى منذ سنين طويلة على أن يكون الرجل هو رب الأسرة والمتكفل باحتياجاتها".