"سلاسل بشرية" لمواجهة خطر السيول في السعودية

تواصل فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية في السعودية، حالة "التأهب القصوى" لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق في المملكة، والتي لم تشهد مثيلا لها منذ ربع قرن، حيث عُلقت الدراسة في بعض مناطق المملكة لأخذ الحيطة.

ودفعت السيول في منطقة حائل، عددا من الشباب السعودي، إلى تشكيل "سلاسل بشرية" لإنقاذ العالقين بسبب السيول.

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كما تكونت أنهار وشلالات من مياه الأمطار التي هطلت على مناطق سعودية، وأدت إلى محاصرة شابين سعوديين في المياه الجارفة، وتكاتفت الجهود لإنقاذهما بعد ساعات من الخطر.

الدفاع المدني تمكن أيضا من إنقاذ عشرات السيارات العالقة في مياه الأمطار دون خسائر في الأرواح أو خطر يذكر، كما أخلى أربعة بيوت قديمة من ساكنيها بمحافظة "يدمة"، وحولها إلى بيوت آمنة خوفا من وصول هذه المياه إليها وتحسبا لأي طارئ مع استمرار هطول الأمطار.

يذكر أن مصلحة الأرصاد الجوية في المملكة توقعت أن تستمر موجهة الأمطار بضعة أيام متواصلة.