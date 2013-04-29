أمين العاصمة المقدّسة: جاهزون لاستقبال الأمطار

مع توقعات هطول الأمطار في الساعات والأيام المقبلة على مكة المكرمة وضواحيها، بدأت أمانة العاصمة المقدسة بتسخير إمكانياتها استعداداً لذلك.

وخصصت الأمانة عدداً من الفرق الفنية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة وتفقد عناصرها، حيث يبلغ إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول أكثر من 250كيلومتراً، تغطي كافة أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار لــ"العربية نت" إلى أن الأمانة تولي اهتماماً كبيراً بشبكات تصريف مياه الإمطار والمحافظة على عناصر الشبكة وتفقد جاهزيتها أولاً بأول، من خلال فرق فنية متخصصة وذات خبرات عالية".

وأضاف أن "العمل يتم على مدار السنة لتنفيذ خطط صيانة ونظافة شبكات التصريف لتحقيق أفضل النتائج الايجابية ولتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار في أي وقت ولتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظاً على الأرواح والممتلكات".

وبيّن البار أن "ندرة هطول الإمطار بمكة المكرمة ومحدودية فترة هطولها يتسبب في بعض المشاكل، فهي غالباً ما تكون مفاجئة، وكذلك لطبيعة مكة المكرمة الجبلية".

وأكد أن الأمانة تسعى إلى تلافي هذه المشاكل والعوائق وإنهائها في أسرع وقت ممكن سواء بتنفيذ شبكات وخطوط تصريف جديدة أو بأعمال الصيانة للشبكة القائمة، مسخرة لذلك جميع الامكانيات المتاحة لها، على حد تعبيره.

وكشف إلى أن مكة المكرمة يوجد بها شبكات ضخمة لتصريف مياه الأمطار، حيث يبلغ طول عناصر شبكة تصريف السيول بمكة المكرمة ما يقارب 130 كيلومتراً، منها قنوات صندوقيه مغلقه بطول 82كيلومتراً وقنوات أنبوبية بطول 11 كيلومتراً، وقناة نفقية عميقة بطول5 كيلومترات، اضافة إلى قنوات التصريف السطحية والمفتوحة، وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة والنظافة لها على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة.

كما جهزت الأمانة عدد (25) شيول و(25) قلاباً كبيراً و(12) وايت شفط و(20) مضخة تصريف سيول، بالإضافة الى تخصيص فرقة لكل منطقة بحيث تتكون الفرقة من (30) عاملاً مجهزين بأحدث المعدات.

واختتم امين العاصمة المقدسة حديثه بأن "الأمانة لديها من الامكانيات ما يمكنها من القيام بواجبها على الوجه المطلوب".