إعلان تعليق الدراسة في عفيف بسبب الأمطار

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني تعليق الدراسة اليوم الاثنين 29 أبريل/نيسان في محافظة عفيف والقطاعات التابعة لها وقطاعات الرين والرويضة وحلبان والخاصرة والحصاة التابعة لمحافظة القويعية، وكذلك قطاعات الربوة وأبو رمل وأبو عشرة والمليحات التابعة لمحافظة الحوطة والحريق، بسبب استمرار هطول الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن تصل موجه الأمطار إلى المنطقة الشرقية صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى نهاية مايو/أيار.

وتواصلت الأمطار بشكل كثيف على مختلف مناطق السعودية ويتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكشف الدفاع المدني السعودي عن تلقيه أكثر من 4000 بلاغ خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب حوادث جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها السعودية. ووصل إجمالي عدد البلاغات منذ بدء سقوط الأمطار أكثر من 14312 بلاغاً.

مواقع آمنة

وكشف الناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي أن عدد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم إلى مواقع آمنة عبر فرق الدفاع المدني في جميع مناطق السعودية بلغ أكثر من 862 شخصاً يتركز الجزء الأكبر منهم في مدينة حائل، إضافة إلى إيواء أكثر من 91 أسرة.

وكان جل البلاغات المقدمة بالأمس من نصيب العاصمة الرياض، التي تلقت فرق الدفاع المدني فيها ما يزيد على 3742 بلاغا، وتمكنت من إنقاذ أربع حالات احتجاز للمركبات في مصارف السيول بمحافظة الدوادمي، بالإضافة إلى إخلاء عدد من العائلات بوادي الدواسر وإسكانها في وحدات مفروشة.

فيما تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة نجران من إخلاء ما يزيد عن 80 مواطناً في محافظة يدمة جراء تضررت منازلهم من الأمطار، بالإضافة إلى إغلاق طريق مغرة لتجنب مخاطر تساقط السيول من جراء الأمطار والسيول.

كما تمكنت وحدات الدفاع المدني في عفيف من إنقاذ ما يزيد عن 18 مركبة احتجزت بسبب الأمطار بأطراف المحافظة وإنقاذ ركاب أحد الباصات والبالغ عددهم 36 راكباً بعد أن حاصرتهم المياه في أحد الطرق المنخفضة، كما قامت وحدات الدفاع المدني في عفيف بإخلاء 3 عوائل تضررت منازلهم جراء الأمطار.

بلاغات عن التماسات كهربائية

أما في المدينة المنورة فباشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة أكثر من 20 بلاغاً ليوم أمس الأحد، وتمكنت من إنقاذ حوالي 40 مواطناً ومقيماً بعد احتجاز11 مركبة، بالإضافة إلى 5 بلاغات عن التماسات كهربائية.

وبذلت فرق الدفاع المدني في حائل في اليومين الماضيين جهوداً كبيرة في مباشرة أكثر من 1911 بلاغاً، وتمكنت من إنقاذ أكثر من 60 محتجزاً داخل المركبات في مريفق وإخلاء 29 عائلة بعد أن حاصرتهم السيول الجارية بوادي الأديرع بالسويقلة شمال حائل وإسكانهم في عدد من الشقق المفروشة بعد تضرر ما يزيد عن 10 منازل للمواطنين، بالإضافة إلى انهيار طريق إسفلتي جنوب حائل، كما تمكنت فرق الدفاع المدني في حائل من إنقاذ 3 أشخاص احتجزتهم مياه السيول داخل مركبتين في وادي الحداوي شرق مدينة الحائط، كما نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد بعد أن حاصرتها مياه السيول في وادي المناخ شمال الحائط دون وقوع أي إصابات.

وحدات الإنقاذ المائي

وتمكنت وحدات الإنقاذ المائي في حائل من إنقاذ أحد المواطنين الذين احتجزتهم المياه في شعيب جانين شرق مدينة حائل، وإنقاذ 3 أشخاص آخرين في وادي العتش بمدينة الروضة.

وفي منطقة القصيم باشرت فرق الدفاع المدني ما يزيد عن 100 بلاغ بسبب الأمطار منها 3 حوادث التماس كهربائي، وتصاعد الدخان من أحد أجهزة الصرف الآلي، بالإضافة إلى بلاغات عن مداهمة السيول لثلاثة منازل تم التعامل معها وإزالة عوامل الخطورة دون أي خسائر في الأرواح.