التعليم العالي يلزم الجامعات بقبول الطلاب عبر البريد

تبدأ وزارة التعليم العالي مع بداية العام الدراسي 1435ه إلزام كافة الجامعات الحكومية بقبول الطلاب والطالبات عن طريق البريد الممتاز.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر بالوزارة أن "الوزارة ألزمت الجامعات، بعد رفض عدد منها تطبيق التجربة، والتي أثبتت نجاحها في عدد من جامعات المملكة بقبول قرارها"، مؤكدة أنه "لن يتم قبول أي طالب أو طالبة بدءاً من هذا العام إلا عن طريق البريد الممتاز".

وأشارت المصادر إلى أن "ذلك يجنب الطلاب وعائلاتهم عناء التنقل والسفر من مكان إلى مكان لتقديم الملفات، خاصة في فصل الصيف الذي تستقبل فيه الجامعات طلبات القبول، حيث يقوم الطالب بالتقدم عن طريق الانترنت، وفي حال تم إشعاره بالقبول يسلم ملفه لأقرب مكتب بريد لإرساله للجامعة التي تم قبوله فيها"، بحسب ما ذكر المصدر.

في ذات السياق توقعت المصادر زيادة في أعداد قبول الطلاب والطالبات هذا العام إلى 360 ألف طالب وطالبة، مبينة أن "البريد الممتاز يتوقع أن يستلم أكثر من 8 ملايين ريال في العام الدراسي الواحد في جميع الجامعات".