حرائق في مناطق متفرقة تتسبب في إخلاء 3 مدارس

تسببت ثلاثة حرائق في مناطق مختلفة في إخلاء عدد من المدارس والجامعات في المنطقة الشرقية والقصيم ومكة المكرمة، وتم إخلاء الطالبات من مجمع مدارس التربية الأهلية للبنات إثر التماس كهربائي في مسرح المدرسة التي تضم أكثر من ١٢٠٠ طالب وطالبة.

وفي مكة المكرمة تعرض كابل خارجي لمدرسة بنات بحي العزيزية صباح الاثنين 29 أبريل/نيسان إلى حريق، مما أدى إلى إجلاء الطالبات.

وفي بريدة تسبب التماس كهربائي في كلية البنات في إحداث حالة ذعر وخوف وسط الطالبات، وأصيبت إحدى الطالبات بحالة إغماء وصفت بالبسيطة وتم إسعافها.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة القصيم، المقدم إبراهيم أبا الخيل، أنه عند الساعة التاسعة وسبع وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، أُبلغ مركز القيادة والسيطرة بالدفاع المدني بمدينة بريدة، عن حادث حريق بكلية البنات، الواقع على طريق علي بن أبي طالب، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ للموقع، حيث اتضح أن الحرق عبارة عن دخان بسيط ظهر من أحد المكيفات الصحراوية، وانتهى في حينه دون تدخل فرق الدفاع المدني الذي اقتصر دوره على تنفيذ الجانب الوقائي.