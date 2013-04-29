قرار برفع سنّ الابتعاث لموظفي القطاعات الحكومية إلى 45

كشف المدير العام للتدريب والابتعاث في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المقبل لصحيفة "الحياة"، أن لجنة حكومية توصلت إلى دعم اقتراح تقدم به وزير التربية والتعليم يدعو إلى رفع سنّ الإيفاد والابتعاث لموظفي القطاعات الحكومية إلى 45 عاماً، بدلاً من 40 عاماً.

وقال المقبل: "تضمنت اللجنة ممثلين من وزارات التربية والصحة والتعليم العالي والخدمة المدنية، اتفقت جميعها على رفع الطلب إلى المقام السامي، لاعتماد الموافقة على اقتراح وزير التربية.

وأشار إلى أن الاقتراح جاء بعد أن تلقت وزارة التربية طلبات عدة من معلمين ومشرفين ومديري مدارس يرغبون في السماح لهم بالدراسة، سواء من خلال الإيفاد أم الابتعاث، وكان عامل بلوغهم 40 عاماً من العمر عائقاً أمام رغباتهم في إكمال دراستهم، ما اضطر بعضهم إلى الدراسة من خلال شبكة الإنترنت، وهي في حالات كثيرة تمنح شهادات لا تعترف بها الجهات الحكومية المعنية.

وأكد المقبل أنه في حال الإعلان عن الخطة سيكون هناك زيادة في عدد المقاعد للإيفاد، وتشمل عدداً من الضوابط الجديدة التي تساعد منسوبي الوزارة في إكمال تعليمهم.