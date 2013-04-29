مجلس الوزراء يقر اعتماد 5 أوسمة جديدة تحمل أسماء الملوك

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها الاثنين 29 أبريل/نيسان، برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من القرارات، من أبرزها الموافقة على نظام جديد للأوسمة السعودية يتضمن اعتماد خمسة أوسمة جديدة تحمل أسماء الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد واسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب ما ورد بوكالة الأنباء الرسمية "واس" يُمنح كل وسام من هذه الأوسمة، بدرجاته الثلاث، في مجالات حددها النظام بمناسبة اليوم الوطني للمملكة من كل عام، ويكون للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية ترشيح من تراه لهذه الأوسمة، على أن تبين اللائحة التنفيذية للنظام أوصاف الأوسمة السعودية، وشروط منحها وإجراءاته، وحالات حملها وحالات سحبها، وتصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المراسم الملكية.

كما وافق المجلس خلال الاجتماع على وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في موقعه الجديد في جدة بسعة إجمالية قدرها 650 سريراً، وكذلك الموافقة على إنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة يسمى (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها) يرتبط مباشرة بوزير الصحة، أو من ينيبه، وتوفر له الإمكانات المادية والوظائف اللازمة ويهدف المركز إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.