نساء "بريدة" ينجحن في إدارة جمعيتهن التعاونية

نجحت نساء "بريدة" في مشروعهن التعاوني وإدارة أعمال 350 أسرة منتجة استثمرن جهودهن في التسويق للحصول على عقود مع الفنادق والشركات، وفتح معارض تجارية، لتصبح جمعية "حرفة" ماركة تجارية بفضل أنامل النساء في السعودية.

فبالحرفة وقوة اليد أطلقت نساء بريدة في منطقة القصيم جمعيتهن التعاونية عام 2008 للإسهام في بناء تكتلٍ اقتصادي واجتماعي تديره النساء، وتعود أرباحه لتوسعة الجمعية وزيادة عدد العاملين فيها، وتدريب وتوظيف نساء أخريات، ويعمل في الجمعية 45 سيدة في مهن متعددة، وتدير أعمال 350 أسرة منتجة.

وتحدثت نوال العجاجي، نائبة رئيسة مجلس الإدارة، عن بداية تأسيس الجمعية وأهدافها، موضحة أن الفكرة هي التحول من "الرعوية إلى الاستدامة" على حد قولها، وأضافت أن من أهم أهداف الجمعية هي مساعدة الأسر المنتجة على التمكين الاقتصادي.

وجمعية "حرفة" بدأت مشوارها من بيت مهجور حولته إلى مصنع، واختارت صناعة الحلويات والمهن التراثية والمشغولات اليدوية التي تجد فيها النساء انطلاقةً لترويجها اقتصادياً والاستفادة من مداخيلها، مستعينات بجهودهن في التسويق للبحث عن عقود مع الفنادق والشركات، وفتحِ معارض تجارية، لتكون "حرفة" ماركةً تجاريةً موقعةً بأنامل نسائية سعودية.

كما تحدثت ندى العيدان، عضو مجلس إدارة جمعية حرفة، عن إدارة أرباح الجمعية وكيفية توزيعها على العاملين والمساهمين، والجوائز التي حصلت عليها، مشيرة إلى أن الجمعية قائمة على مساهمات من سيدات من المجتمع ومن الحرفيات أنفسهن.

ففي بريدة تقف أول جمعية تعاونية تقوم على سواعد النساء ما يشكل دعماً لحقهن في الحصول على عمل، ويدعمهن في تشكيل اتحاد تجاري، لا أن تقف المرأة مكسورة أمام الجمعيات الخيرية تنتظر الهبات وقوت اليوم من الميسورين.

