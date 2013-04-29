126 ألف سعودي يستفيدون من "الوكالة الإلكترونية"

كشف مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان لـ"العربية.نت" عن الاستعداد لتدشين خدمات متقدمة جدا تتجاوز الوضع الحالي للوكالات الإلكترونية إلى إنهاء كافة إجراءاتها بما في ذلك تصديقها دون شرط الحصول عليها من أقرب كتابة عدل كما هو معموله به.

وأوضح العدوان "نحن جاهزون بمجرد التوجيه بذلك، وهناك خصائص آمنة ومعروفة مثل التوقيع الإلكتروني والبصمة مجهزة ويمكن تقديم الخدمة عن طريق واجهة الخدمات الوطنية بموقع وزارة الداخلية".

وذكر العدوان أن عدد الوكالات المنجزة حتى الآن بلغ 1266946، وعدد الوكالات المدخلة عبر البوابة 95976، وعدد الوكالات المنجزة عبر البوابة 28477، وعدد الجهات التي تعمل بالنظام 134.

مضيفا "عدد العاملين على النظام بلغ 2638، وأنواع الوكالات 58، وعدد النصوص المدرجة في النظام 2196، فيما بلغ عدد المستفيدين من المدخلين في النظام 1907555".

وأضاف "حاليا لدينا نظام جاهز للربط مع البنوك والجهات الحكومية للدخول مباشرة لرؤية الوكالة بمجرد إبراز الرقم الخاص بالهوية الوطنية ورقم الوكالة، وبالتالي لا يلزم حمل النسخ الورقية سواء لمن قام بها أو المستفيد أو الوكيل الشرعي".

وتحدث عن التغطية التي شملت 90% من المناطق وحتى النائية منها، وقال "تمكنا من الوصول إلكترونيا إلى مرافقنا في المناطق النائية، التي لا تصلها خدمات الاتصال السلكي أو اللاسلكي، وذلك عبر الأقمار الصناعية".

وزارة العدل وفرت التطبيقات الإلكترونية

وأكد أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية وصل إلى 126 جهة تابعة لـ"العدل"، ومن ضمنها جميع محاكم الاستئناف، و45 محكمة عامة وجزئية، و13 فرعا و55 كتابة عدل ثانية، و11 كتابة عدل أولى، مشيرا إلى أن 120 جهة أخرى سيتم تشغيلها قريبا عن طريق نظام الربط بواسطة شركات الاتصالات، بعد أن تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي فيها".

وقال العدوان "وزارة العدل وفرت التطبيقات الإلكترونية التي تشمل أنظمة المحاكم الإلكترونية وأنظمة كتابات العدل والأنظمة المالية والإدارية وكذلك خدمات البوابة الداخلية لـ 15 ألفا من منسوبي الوزارة".

وأوضح أنه من ضمن الخدمات إرسال الموقع رسائل تنبيه عن مواعيد الجلسات إلى هواتف الذين سجلوا أرقامهم في صحائف الدعوى. ويمكن إعداد كل إجراءات الوكالات الإليكترونية من خلال خطوات بسيطة عبر موقع الوزارة.

يذكر أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء هو نظام تطوير شامل تقوم عليه عدة قطاعات حكومية وقضائية ومالية بما فيها وزارة العدل، والمالية، والخدمة المدنية، وهيئة الخبراء، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرهم، تقوم كلها مجتمعة كل في اختصاصه بوضع الآليات وتنفيذها لصالح هذا المشروع الذي يهدف لتطوير القضاء، وذلك من خلال الدعم المخصص للمشروع بميزانية مستقلة قدرها 7 مليارات ريال.