وفاة 14 شخصاً بأمطار الرياض وتحذيرات من اكتساح وادي الرمة

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في تقرير لها عن الحصيلة النهائية عن ارتفاع أعداد الوفيات في أمطار السعودية والسيول منذ هطولها إلى 14 شخصاً و4 مفقودين في كل من الرياض والباحة وحائل والقويعية، حيث توفي اثنان بالخرج، وثلاثة في الأفلاج، وواحد بالحريق، وأربعة في الطائف، وثلاثة في الباحة وواحد في المدينة المنورة.

وقال الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله بن ثابت الحارثي لـ"العربية.نت" إن الوفيات توزعت على بعض المناطق التي شهدت أمطاراً غزيرة في السعودية.

وأعرب الحارثي عن تعازي ومواساة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لأسر المتوفين، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، إنه سميع مجيب، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وأهاب العقيد الحارثي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات والإرشادات وعدم التقليل من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة هطول الأمطار والتقلبات المناخية، مشدداً على عدم الاقتراب من الأودية أثناء جريان السيول المنقولة خلال هذه الفترة.

أكثر من 4213 بلاغاً

وكانت مراكز عمليات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة تلقت، مساء الاثنين وحتى منتصف الثلاثاء، أكثر من 4213 بلاغاً عن الحوادث جراء الأمطار والسيول التي تعرض لها عدد كبير من المدن والمحافظات.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة الرياض النقيب محمد الحمادي "للعربية.نت" استنفار أكثر من 400 عنصر من عناصر الدفاع المدني للبحث عن مفقود آخر في منطقة الخرج. وقال "ما زلنا نتلقى العديد من البلاغات، خاصة في الأفلاج، وما زال لدينا بلاغ عن مفقود في منطقة الخرج وجارٍ البحث عنه". وتابع "كان لدينا بلاغان عن مفقودين، وتم العثور على جثة أحدهما في إحدى المزارع عن طريق ملاكها، وما زال البحث جارياً عن المفقود الآخر. كما أن هناك العديد من بلاغات فقدان الاتصال ويتم العثور عليهم وإنقاذهم".

تعليق الدراسة

وأعلن مدير جامعة الباحة، الدكتور سعد بن محمد الحريقي، تعليق الدراسة ليوم الأربعاء في جامعة الباحة وجميع فروعها بمحافظات المنطقة.

كما علقت جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الخرج الدراسة في كلية التربية للبنات في الدلم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في منطقة الباحة وفي محافظة الطائف والقطاعات التابعة لها.

وأيضاً في محافظات القويعية والزلفي والدوادمي والقطاعات التابعة لهم، وفي محافظتي المخواة والرس والقطاعات التابعة لهما، وأيضاً في قطاعي الفوليق وكحله التابعين لمحافظة البكيرية، وفي محافظة مهد الذهب محافظات وادي الفرع وخيبر والقطاعات التابعة لها بالمدينة المنورة.

كما أعلنت الوزارة تعليق الدراسة في محافظة ميسان بالحارث والقرى التابعة لها وفي قطاعات بني يزيد وجذم وربوع العين وغميقة وحقال بمحافظة الليث، وفي محافظتي عفيف والأفلاج والقطاعات التابعة لها.

تحذيرات من الرمة

من جانبه، شدد الدفاع المدني في منطقة القصيم من تحذيراته من الاقتراب من وادي الرمة الشهير الذي بدأ في الجريان صباح أمس، وهو يعتبر أكبر الأودية في منطقة نجد، ومن المتوقع أن تزداد نسبة المياه مع تواصل هطول الأمطار.وكشف الدفاع المدني أن الوادي وصل لمحاذاة محافظة رياض الخبراء، ويتراوح منسوب المياه فيه بين 20 و30 سم، ولكن يتوقع أن يزداد هذا المعدل مع توالي هطول الأمطار واندماج بعض الأودية الصغيرة فيه.

إنقاذ أكثر من 937 من المواطنين والمقيمين

وتمكنت الفرق والوحدات الميدانية من إنقاذ أكثر من 937 من المواطنين والمقيمين الذين احتجزتهم مياه الأمطار والسيول داخل المركبات والمنازل في عدد من القرى والهجر، وإيواء وإغاثة ما يزيد على 695 أسرة إلى مواقع الإيواء العاجل.

وكان بيان للمديرية العامة للدفاع المدني حول سير العمليات الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أوضح أن عمليات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تلقت حتى التاسعة من صباح الثلاثاء 620 بلاغاً تضمنت 31 بلاغاً عن احتجاز أشخاص داخل مركبات في عدد من الأودية، و9 بلاغات عن احتجاز مياه الأمطار أكثر من 140 مواطناً ومقيماً داخل المنازل في مركز الصلحانية بمحافظة المهد ومحافظة الحناكية وخيبر والعيص وينبع النخل ووادي الفرع.

ونجحت قوات الدفاع المدني بالمدينة المنورة في إخلاء 187 وإيواء 106 مواطنين بعدد من الشقق المفروشة بعد تضرر منازلهم، كما تدعم وحدات الدفاع المدني بمحافظة المهد بفرقتين للإنقاذ، بعد تعدد البلاغات عن احتجاز المركبات في بعض الأودية.

إخلاء 69 عائلة تضررت منازلها

وفي منطقة حائل، باشرت قوات الدفاع المدني أكثر من 863 بلاغاً، وتمكنت من إخلاء 69 عائلة تضررت منازلها جراء الأمطار والسيول "بعقلة بن داني"، وتقديم خدمات الإيواء لأكثر من 110 حالات، إلى جانب إنقاذ 14 آلية جرفتها المياه في عدد من المواقع المنخفضة، وإنقاذ امرأة وطفلتها بعد أن حاصرت المياه منزلها بإحدى ضواحي المدينة المنورة.

وشهدت منطقة الباحة طوال الاثنين أمطاراً تراوحت بين متوسطة وغزيرة على محافظات القرى والمندق وبلجرشي، سالت على أثرها أودية نخال وجرب وكرا والحميد والحمران وبرحرح وشمرخ. وتلقى مركز القيادة والسيطرة للدفاع المدني 307 بلاغات تنوعت بين الحوادث المرورية واحتجاز 11 مركبة و13 شخصاً، وتمكنت فرق الإنقاذ من مباشرة جميع البلاغات وإنقاذ جميع المحتجزين دون أي خسائر في الأرواح.

وواصلت فرق الدفاع المدني في مدن ومحافظات القصيم عملها لليوم الثاني على التوالي، وباشرت طوال مساء الاثنين وحتى منتصف نهار الثلاثاء أكثر من 670 بلاغاً، منها بلاغ عن سقوط جزء من منزل بمركز أم حزم بمحافظة المذنب، و28 بلاغاً عن احتجاز المركبات، حيث تم إنقاذ جميع المحتجزين.

وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس عدة بلاغات عن مداهمة سيول وادي الرمة لبعض المنازل في المعيقلة شمال غرب الرس، وتم إخلاء سكان المنازل المتضررة إلى مواقع آمنة، كما تم إخلاء أكثر من 271 شخصاً بحي الضاحي بمدينة بريدة بعد تعرض منزلهما لأضرار جراء تدفق مياه الأمطار إليهما، إضافة إلى إخلاء عائلة مكونة من 13 شخصاً في مركز الملقاء التابع لمحافظة المذنب.

وفي منطقة عسير، تمكنت وحدات الدفاع المدني من إنقاذ عدد 293 في تثليث والقيرة، ومباشرة بلاغات عن سقوط 8 أعمدة كهرباء في مركز القيرة.

المساعدات الإغاثية

وقدمت اللجان الفورية بالمنطقة المساعدات الإغاثية لعدد 454 من سكان القرى التي عزلتها مياه الأمطار والسيول شرق وادي ترج، وهي قرى الرومي وجلان والفطحة، وذلك عبر طائرات أسطول الطيران الأمني، بالإضافة إلى نقل عدد من الطواقم الطبية والإسعافية للقرى المتضررة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض 1753 بلاغاً طوال مساء يوم الاثنين والساعات الأولى من صباح الثلاثاء، واستطاعت فرق الإنقاذ والإخلاء من إنقاذ أكثر من 313 محتجزاً داخل المركبات في محافظة الأفلاج وحوطة بني تميم وحوطة سدير وإيواء 181.