السيول تداهم محافظة الرس وتحاصر 20 منزلاً في عقيلة

ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة الرس عدة بلاغات، تتعلق بمداهمة سيول وادي الرمة لبعض المنازل في المعيقلة شمال غرب الرس، وانتقلت فرق الإنقاذ للموقع للتعامل مع الحالة، خشية ارتفاع منسوب السيل.

وقال المقدم إبراهيم أبا الخيل، الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالقصيم، إن عدد المنازل التي تحاصرها السيول في هجرة عقيلة تصل إلى 20 منزلاً.

وباشرت عناصر الدفاع المدني بمحافظة المذنب سقوط جزء من منزل بمركز أم حزم والتأكد من سلامه ساكنيه، وحالة احتجاز مركبتين في شعيب أم حزم، نتيجة السيول وتم الاطمئنان على من بهما من الراكبين والتأكد من عدم وجود ما يشكل خطرا عليهم.