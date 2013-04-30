العثور على طفل مُتوفى نتيجة الأمطار في السعودية

بدأت نتائج التقلبات الجوية التي ضربت المملكة العربية السعودية منذ أيام تظهر، حيث أفاد مراسل "العربية" بالعثور على طفل متوفى في محافظة الأفلاج، وبأن امرأة وطفل توفّيا بعد نقلهما من أمن الطرق إلى المستشفى.

ولليوم الثالث على التوالي، استمرت الأجواء الممطرة في القصيم وحائل والمدينة المنورة والباحة وعفيف ونجران، والقويعة، بالإضافة إلى مكة المكرمة.

كما دفعت الأمطار المقيمين والمواطنين إلى تقديم بلاغات لطلب المساعدة، كان أكثرها في الباحة التي احتجز فيها نحو 250 شخصاً، تلتها حائل التي استخدم فيها الدفاع المدني الطائرات العامودية لإنقاذ سبعة أشخاص، ومازالت فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن من المحتمل أن تكون السيول قد جرفته في شعيب الأديرع.

وأخلت السيول مئات السكان من منازلهم، فوفقاً لما ذكره الدفاع المدني تم إخلاء نحو 862 شخصاً، معظمهم في حائل.

يُذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف كان قد وجَّه باتخاذ الإجراءات العاجلة لإيواء المتضررين، في الوقت الذي فوَّضت وزارة التربية والتعليم مديريها لاتخاذ قرار تعليق الدراسة أو استمرارها وفق ما تقتضيه الحاجة.