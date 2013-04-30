حائل.. مواصلة البحث عن أحد المفقودين في شعيب الأديرع

تواصل فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل أعمال البحث عن أحد المواطنين، والذي تم الإبلاغ عن احتمال أن تكون قد جرفته الأمطار والسيول أثناء تواجده في شعيب الأديرع .

وذكر الناطق الإعلامي للدفاع المدني في حائل النقيب عبدالرحيم الجهني لـ"العربية.نت" أنه تم تلقي بلاغ من شرطة حائل يفيد بتقدم أحد المواطنين للإبلاغ عن تغيب شقيقه، البالغ من العمر 21 عاماً منذ عصر يوم أمس الأحد، وذلك بعد ذهابه إلى "شعيب الأديرع" لمشاهدة الأمطار بصحبة عدد من أقاربه.

وأكد أن البلاغ تضمن أن الشخص المبلغ عن تغيبه كان يرتدي ملابس رياضية سوداء اللون، وأنه قام بإعطاء ساعته وجواله لاثنين من زملائه أثناء تواجدهم بالشعيب.

في حين ذكرت الشرطة بالمنطقة أن أحد المواطنين أفاد بمشاهدة شخص يرتدي ملابس سوداء اللون، وقد جرفته المياه فيما تم الاستماع إلى شهادة شخصين آخرين أفادا بمشاهدة المفقود داخل شعيب الأديرع مع عدد من الأشخاص أثناء هطول الأمطار.

وأضاف النقيب الجهني أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه عدد من فرق الإنقاذ المائي والغواصين بسيارات ومعدات الإنارة لمباشرة البلاغ منذ منتصف ليل الأحد للبحث عن المفقود داخل شعيب الأديرع، رغم سوء الأحوال الجوية واستمرار تساقط الأمطار.

