صور الشابين المحتجزين في سيول حائل تلقى رواجاً واسعاً

حققت صورة ومقطع فيديو لشابين حاصرتهما السيول في منطقة حائل السبت الماضي، رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام عبر العالم.

وتظهر لقطة الفيديو، التي وجدت انتشاراً كبيراً، شابين وهما يتعلقان بساق شجرة كانت سبيلهما إلى النجاة، قبل أن يتم إنقاذهما من قبل فرق الدفاع المدني بمشاركة مجموعة شبان آخرين كانوا في المكان.

هذا وعلّق المصوّر رشيد البغيق، الذي التقط الصور الشهيرة للشابين المحتجزين في سيول حائل، على تلك اللحظات، مؤكداً في اتصال مع قناة "العربية" أنه في مثل هذه الأجواء عادة ما يحتاج إلى معدات كثيرة.

وأضاف أن الدفاع المدني استمر أكثر من 4 ساعات في عملية الإنقاذ، مؤكداً: "حاولتُ أن أوثق هذه الجهود.. وكان هناك بعض الناس مثّلوا عائقاً للدفاع المدني، بينما كان هناك شباب جاهزين ليقدموا أرواحهم في سبيل الآخرين".

ووصف البغيق المشهد بأنه موقف صعب، حيث كان هناك شخصان، والمتواجد في الأعلى كان يضغط على المتواجد في الأسفل.