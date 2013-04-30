مدير التربية والتعليم يعلن تعليق الدراسة في الرياض

قرر مدير عام التربية والتعليم بالرياض الدكتور إبراهيم المسند تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بمدارس التعليم العام بالرياض، كما تقرر تعليق الدراسة في الدلم والخرج وحوطة بني تميم والحريق، وذلك بعد أن أكدت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة توقعاتها بهطول أمطار غزيرة على الرياض صباح اليوم الثلاثاء.

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني تعليق الدراسة في محافظتي القويعية وعفيف وجميع القطاعات التابعة لهما.

كما تم تعليق الدراسة بقطاعات رنية والخرمة والمويه التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف.. وشمل التعليق قطاعات الدوادمي والجمش والبجادية التابعة لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي.

كما علقت جامعة شقراء الدراسة فيها لليوم الثلاثاء بناء على توافر معلومات من جهات الاختصاص حول خطورة وضع السيول وجريانها، الذي تسبب في قطع بعض الطرق, مما يشكل خطورة على أرواح طلاب وطلبة الجامعة خصوصاً من ينقلون بالحافلات ووسائل النقل ويشمل التعليق كليات الدوادمي وعفيف والقويعية وساجر التابعة لجامعة شقراء.