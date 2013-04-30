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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هذا الغلاء ما أسبابه؟

أن ترتفع الأسعار بنسبة 3% أو حتى 5% من موسم إلى موسم بسبب ظروف جوية أو غيرها، فهذا أمر مفهوم، أما أن ترتفع فجأة بنسبة 50%، فهذا أمر يحار فيه الفكر، وقد يكون السبب جشع التجار، أو إهمال الجهات الرقابية، أو عدم وجودها، أو كلّ ذلك، ولا أعرف سببا آخر، ولهذا فإنّ هذه قضية لا يمكن السكوت عنها أو غضّ الطرف عنها، ويجب على الجميع الحديث عنها، ووفقا لما صرّح به الدكتور سالم باعجاجة لصحيفة الرياض فقد تضخمت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل كبير خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 50%، ومن هذه المواد سلع أساسية ضرورية لمعاش الإنسان وحياته مثل البيض واللحوم الحمراء والبيضاء، ومع الأسف لم يوضح الدكتور باعجاجة وهو الخبير السبب، أو حتى العلاج لهذه القضية الأساسية، والعجيب أنّ أحدا من الجهات الرقابية أو المسؤولة لم يتحرك، أو يدلي بتصريح، وكأنّ هذه الظاهرة لا وجود لها، ولهذ إذا أردنا أن نبحث عن حل، فإننا لا نجده عند هذه الجهات، وخاصة إذا كان حلا دائما، وبدلا من ذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا، أي على المواطنين جميعا، الذي يجب علينا أو عليهم، أن يؤلفوا جمعيات تعاونية لبيع المواد الغذائية، بحيث تشكل من جهة منافذ بيع مضمونة وغير جشعة، ومن جهة أخرى تشكل تكتلا يفرض شروطه على تجار الجملة والموردين، وبذلك نضمن ثبات الأسعار وعدم تضخمها الفجائي، كما يدخل الطمأنينة إلى قلوب المواطنين الذين أرهقتهم تكاليف الحياة، وليسوا في حاجة إلى المزيد منها، فهل نفزع؟ وقد ينال الأمن من فزعا.

*نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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