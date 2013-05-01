الحكم على أردني خطط لاستهداف مبنى أرامكو في الظهران

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأربعاء، على 6 متهمين، أحدهم أردني الجنسية، ويعد المتهم الأبرز والأول في الخلية بتخطيطه لعملية انتحارية في شركة نفطية عملاقة في السعودية، وتشجيع الشباب على الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال عبر تسهيل أمرهم والتستر عليهم، وسعيه لحيازة حزامين ناسفين.

الخلية المكونة من 7 متهمين استوقفت في عام 2007، حضر منهم إلى جلسة الحكم 6 متهمين وتغيب المتهم الخامس عن الحضور، وحكم القاضي بحق المتهم الأول أردني الجنسية، 25 سنة من تاريخ استيقافه في يونيو 2007، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، لتخطيطه بتنفيذ عملية انتحارية داخل مبنى شركة "أرامكو" بالظهران، وسعيه للحصول على رشاشين وحزامين ناسفين وإقناعه لأحد الأشخاص ليشاركه العملية، وتوفير سيارة لهذا الغرض، وإطلاعه على مواقع لتعليم تشريك المتفجرات والرماية بالأسلحة، وذهابه إلى العراق للمشاركة في القتال، وتسهيل أمور الشباب للالتحاق هناك والتستر عليهم.

المتهم الثاني حكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ استيقافه في يوليو 2007 لتستره على عمه المطلوب أمنياً، وعدم إبلاغه عن الرسائل التي كانت ترده من عمه المتواجد في العراق، وتأييده للعمليات القتالية في العراق، وتشغيله للمتهم الأول وهو ليس على كفالته.

وحكم على المتهم الثالث بالسجن لسنة واحدة من تاريخ استيقافه في يوليو 2007 لذهابه للعراق بغرض القتال، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم. المتهم الرابع رجل أمن غادر للعراق للمشاركة في القتال والتستر، وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ استيقافه في يوليو 2007.

وثبت بحق المتهم السادس ربطه للمتهم الثالث والرابع بالأول وتسهيل خروجهما إلى العراق، ومعاهدته للمتهم الأول بالغادرة إلى العراق، وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ استيقافه في يوليو 2007، أما المتهم السابع فأدين بالذهاب إلى العراق، واجتماعه بأشخاص من أجل التدريب، وحيازته حاسوباً آلياً وأسطوانات تحتوي ملفات تحث على القتال وصور بعض المطلوبين أمنياً، وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ استيقافه في يونيو.