الخوف من الحب

على ذمة أخي وصديقي ماجد الحميضان، فإن من مواصفات «الديمة» أنها من دون برق أو رعد، هكذا تمطر السماء شيئاً فشيئاً، مطر قليل لكنه مستمر، ومعظم أمطار الرياض التي رزقنا الأيام الماضية كانت كذلك.

وأجمل تعبير وجدته يصف الديم (جمع ديمة) هو «مطر دائم في سكون»، ونحن نشعر بسكون جميل وطمأنينة داخلية عندما تمطر، تسعد أرواحنا، يغتسل الغضب بماء الرحمة وتتلاشى الضغوطات كأنها ألوان مائية في لوحة لم تجف هطل عليها المطر، نقترب من ذواتنا، ترتفع مستويات التسامح، وإذا كان المطر من دون غبار كما شهدنا نستنشق رائحة الحياة، ونسترجع أصوات جداتنا وهن يهنئن بمحكياتهن الجميلة «مبروك عليكم الرحمة»، أو«مبروك عليكم الحيا».

لا أعرف عنكم، لكنني أواجه مشكلة تربوية في إقناع صغيرتي بالعلاقة بين المطر الذي نبتهج به ونركض تحته ونراه يعيد اللون الأخضر إلى أوراق شجيراتنا، والغياب عن المدرسة، ومدارس البنات هذه الأيام فيها مناسبات كثيرة لا أعلم ما علاقتها بالتربية والتعليم، لكنها على رغم كلفتها المادية وعبئها على محدودي الدخل مبهجة للبنات، وبالطبع لمن تبسّم منكم أتفق معه تماماً على أن الأولاد الذكور لا يسألون لماذا، يقطفون ثمرة الغياب ويمضون.

بالفعل أمطار خفيفة، ترعب مجتمع العاصمة فيضطر المسؤولون إلى تعليق الدراسة، لأن التقصير كبير في كثير من المناحي، بعض المشاريع سيىء التنفيذ وجهاز المرور ضعيف الحضور، والازدحام من دون برك المياه وعوائقها قاتل فكيف بها، فتصبح إجابتك الأقرب إلى عقلية الصغيرة أن المدرسة تخشى عليكن من البرد والزكام «مسلاً مسلاً»، متأملاً أنها عندما تكبر تكون مشكلاتنا قد صغرت، فلا يتوقف جزء مهم من الحياة بسبب ديمة يفترض أنها ملهمة للغزل وليست باعثة على الاعتزال.

أعرف أن الأمطار الشديدة العاصفة تفرض بعض الإجراءات في كل الدنيا، حتى «بلاد برا» التي تمتع بمشاريع متقنة وأنظمة سير قوية وصارمة، وأجهزة كوارث محترفة ومستعدة، لكن أمطار الرياض لم تكن كذلك.

صراع بين الحب والخوف يعيشه البعض، والمشكلة أنهم لا يستطيعون البوح به خشية تفسيرات من حولهم، خصوصاً تلك المتعلقة بالتوكل والتواكل، وهو صراع لن ينصفهم فيه أو ينقذهم منه سوى التفاتة جادة لتقويم الوضع على مستويات الطرق وأنظمة السير فيها، وحال المباني المدرسية وبخاصة المستأجرة منها، وكثير من كل ما يجعلنا نعلق الدراسة.

سيبقى المطر نعمة الله على خلقه، ويظل موسيقى روح نراقص بها رمل رائحته تضوع بعد أن تعطر بماء السماء، وسيبقى حبه أقوى من الخوف منه.



*نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية