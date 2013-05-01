الدفاع المدني يخصص حساب KSA_998@ على تويتر لمتابعة السيول

أكد النقيب عبدالرحيم الجهني، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في حائل، صحة نسبة الحساب @KSA_998 إلى الدفاع المدني والذي يتابعه اليوم أكثر من 67 ألف متابع.

وكان الحساب الرسمي التوعوي للدفاع المدني السعودي على "تويتر" أنشئ في يناير 2012 وترافقه حسابات باللغة الإنجليزية والفرنسية والأردية لتغطية اللغات الأساسية للسكان في السعودية، ونشر المعلومات والصور أولاً بأول.

كما يقوم الحساب بنشر توجيهات عامة للمواطنين للتعامل مع السيول والأمطار، والإعلان عن مناطق الخطر والطريقة المناسبة للتعامل مع الكارثة في أي منطقة من مناطق المملكة.

يُذكر أن عنوان الحساب الأساسي الذي ينشر باللغة العربية @KSA_998، والحساب الثاني باللغة الإنجليزية @ksa_998_en، وحساب اللغة الفرنسية @defense_KSA، وحساب لغة الأردو @SaudiCivil، بالإضافة للنشر عبر الموقع الرئيس http://998.gov.sa.