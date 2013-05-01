إجلاء 120 عائلة لشقق سكنية وعودة خط الطوارئ 998 بنجران

أعلنت مديرية الدفاع المدني في نجران عن عودة خطوط الطوارئ بعد انقطاعها في المنطقة, وذلك جراء السيول وسوء الأحوال الجوية.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي عمير الشهراني, أن "مديرية الدفاع المدني في المنطقة تلقت أكثر من 2000 اتصال ما بين محافظات مختلفة, وانقطعت خطوط الطوارئ 998 في تمام الساعة 10:43 صباحاً إلا أنها عادت في تمام الساعة 4 مساء, وكان البديل هو أجهزة الجوال والريديو (الأجهزة اللاسلكية) بين العمليات والوحدات الميدانية".

وأضاف الشهراني أنه "تم إجلاء 120 عائلة ومجموع أعدادهم أكثر من 700 شخص وتم نقلهم إلى شقق سكنية توخيا للحذر, كما تم إنقاذ 20 شخصا في أحد الشركات بعد عملية استمرت 6 ساعات من البحث عن 4 أشخاص منهم".

من جهته أصدر أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله أمرا بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة ورصد الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول".