القبض على أشهر سمسارة خادمات في مكة المكرمة

قال الناطق الإعلامي في جوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين إن، دوريات الجوازات بالمنطقة قامت بالإطاحة بأشهر سمسارة لتشغيل الخادمات، وبرفقتها عدد كبير من الخادمات، التي يتم تشغيلهن في منازل مكة المكرمة.

وأوضح الحسين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم لإدارة الترحيل تمهيداً لترحيلهم. بحسب ما نقلت "المدينة".

يذكر أن "سيتي" سمسارة الخادمات، والتي باتت معروفة بالمنطقة، تحمل سجلاً يحتوي على ١٠٠ خادمة تقوم بالمتجارة بهن.

في ذات السياق قامت فرق دوريات الجوازات في العاصمة المقدسة فجر أمس بتفتيش مخالفي نظام الإقامة والعمل في أحياء العاصمة المقدسة، وتم القبض على ٩٢ مخالفا لنظام الإقامة والعمل، من بينهم متسللون ومخالفون.

