انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك خالد في الرياض

أوضح الناطق الإعلامي للطيران المدني في السعودية خالد خيبري، بأن عطلاً في المحطة الكهربائية الرئيسية أدى إلى انقطاع التيار عن مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتأثرت بذلك الصالات وبعض المرافق.

وأضاف بأن المولدات الاحتياطية عملت تلقائياً لتغذية وتشغيل المطار بالتيار الكهربائي وإنارة الصالات بالحد الأدنى، وأن الانقطاع استمر أقل من ساعة وعاد التيار بالكامل للمطار بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء.

وأشار الخيبري إلى أن بعض الرحلات تأثرت بانقطاع التيار بسبب تعطل بعض الأجهزة الحكومية وسيور العفش، وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها بعد عودة التيار.