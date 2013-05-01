برنامج حقوق وواجبات المسافر قريباً في مطارات السعودية

من المترقب أن تقوم مطارات المملكة العربية السعودية الدولية بالعمل قريباً على برنامج حقوق وواجبات المسافر، وذلك وفقا لما نقلته "الرياض".

الأمر الذي أكده مدير الإرشاد والتنسيق بإدارة حماية المستهلك بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس مازن أحمد بازهير، خلال تدشين برنامج حقوق المسافر في مطار الملك فهد أمس وبحضور مدير عام المطار خالد المزعل، موضحا أن البرنامج يأتي ضمن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك.

وقال بازهير خلال التدشين إن "آلية عملية البرامج ستتضمن استقبال شكاوى وملاحظات المسافرين عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لحقوق المسافر، أو عن طريق التواصل المباشر مع مدراء المطارات المناوبين في كل مطار".

وأوضح أن مطار الملك فهد الدولي هو بداية لانطلاق برنامج حقوق وواجبات المسافر وسيعقبها المطارات الدولية ألأخرى ومن ثم ستدشن في جميع المطارات من أجل نشر هذه الثقافة بين جميع المسافرين.

من جانبه قال المزعل: أن " تدشين هذا البرنامج بمطار الملك فهد الدولي كأول مطار على مستوى مطارات المملكة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة من إدارة المطار والجهات العاملة به وعلى إدارة المطار متابعة ذلك، ضمن ما تقدمه إدارة المطار من برامج توعوية".

وأكد أن البرنامج يوضح للمسافر العديد من المفاهيم حول حقوقه وواجباته والتي يجب على المسافر أن يعيها تماماً وبوضوح.

وأضاف أن إدارته خصصت بريد إلكتروني ورقم تلفون مباشر لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى للمسافرين وتم إعلان ذلك في وسائل العرض بالمطار.