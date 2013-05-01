خادم الحرمين ضمن قائمة قادة العالم الأكثر تأثيراً 2013

نشرة أمس مجلة "فورين بوليسي" الأميركية الرائدة في عالمي السياسة والاقتصاد، الشخصيات الـ 500 الأكثر تأثيرا في العالم.

وبحسب ما نقلت "الوطن"، حل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمن القائمة، وكشفت المجلة في عددها لشهري مايو - يونيو 2013، والتي أصدرته تحت عنوان "قضية القوة"، عن ثبات الملك عبدالله ضمن قائمة قادة العالم الأكثر تأثيرا.

وأضافت المجلة: "أن خادم الحرمين، تمكن من الحفاظ على مكانته المرموقة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بمواقفه السياسية التي أثرت إيجابيا ولاقت صدى لافتا وإعجابا لدى شعوب العالم جميعا، كما أن قيادته وإدارته الحكيمة لاقتصاد بلاده مكنت الرياض من الارتقاء إلى مستويات قياسية بين دول العالم".

كما ضمت القائمة، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، نظرا لتألقه في إدارة شؤون البلاد الاقتصادية والسياسية ومواقفه المميزة والثابتة في العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، بحسب ما ذكرت المجلة.

وحل وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، في القائمة عبر تميزه السياسي وحنكته في إلقاء الخطابات السياسية. واحتل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف مكانته في التصنيف عبر تميزه في مجال حفظ الأمن في البلاد، عبر قيادته وإدارته لأمور البلاد الأمنية.

كما جاء رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن سلطان ضمن القائمة عبر دقة تعامله مع العديد من الملفات الشائكة، أما في مجال التميز الاقتصادي دخل القائمة كل من وزير المالية إبراهيم العساف، ووزير البترول علي النعيمي، ومحافظ مؤسسة النقد السعودي فهد المبارك، إضافة للأمير الوليد بن طلال.

أما في المجال الديني والفتاوى المؤثرة، حل مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ.

