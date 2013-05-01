فلكي: هطول الأمطار على السعودية في هذا الوقت طبيعي

أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن السعودية عادة تتأثر بمنخفض السودان خلال شهر إبريل/نيسان من كل عام بشكل غير مباشر، إلا أنه هذا العام قدم "بشحمه ولحمه"، على حد تعبيره، ما أدى إلى هطول الأمطار والسيول.

وأضاف الزعاق، في مداخلة مع قناة "العربية" من مدينة بريدة، أن الأمطار خلال هذا الوقت أمر متوقع، مشيراً إلى أن شهر إبريل هو الشهر الأغزر مطراً. وأردف: "البرودة التي سادت قبيل مجيء هذه الحالة أجبرت الأمطار على أن تتبنى صفات الأمطار الشتوية، وكذلك صفات الأمطار الصيفية. وطبخة هذه السحب كانت مميزة، لأن قدرها يتكئ على ثلاثة أسس، وهي قدوم كتلة باردة من شمال المملكة، وقدوم منخفض السودان من غرب المملكة، وقدوم كتلة هواء دافئة من الجنوب الشرقي للمملكة".

وأضاف: "نحن نعيش في موسم "الكنَة" كما يسمى عندنا، والذي هل علينا قبل أسبوع تقريباً وسيستمر إلى 40 ليلة. وهذا الموسم يشمل النصف الأخير من نظام السحب الصيفية".

وتوقع الزعاق أن تتحرك الموجة الممطرة باتجاه شمال شرق المملكة، مشيراً إلى أن هطول الأمطار سيستمر إلى يوم الأحد، ولكن الأمطار ستكون بدرجات متفاوتة.