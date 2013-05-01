سوداني يُنقذ قائد حافلة من الغرق في سيول حائل

طالب مغرّدون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتكريم وافد سوداني نجح في إنقاذ قائد حافلة من الغرق جراء السيول التي اجتاحت منطقة حائل السبت الماضي.

وذلك بعد انتشار مقطع على موقع "يوتيوب" يَظهر فيه رجلٌ سوداني يخاطر بحياته في السيل لإنقاذ قائد الحافلة الذي كان قد تخلى عن الحافلة وحاول النجاة إلا أن السيل داهمه.د

وفي لقاء أجرته "العربية" مع إبراهيم عوض الذي أنقذ قائد المركبة قال: "أنه يعمل في منطقة الدمام شرق السعودية، إلا أنه كان متواجداً في سكن يطل على الوادي الذي جرى فيه السيل في منطقة حائل".

وأضاف إبراهيم عوض "أنا على دراية بمثل هذه الأوضاع، وذلك لأني أسكن في السودان في منطقة تطل على النيل، وما أن رأيت العامل وهو يغرق حتى قفزت بالماء، حيث إني أجيد السباحة، وواجبي كمسلم أن أقوم بالمساعدة ولا أتأخر".

وحذر إبراهيم من أن يدفع البعض للمساعدة وهو لا يجيد السباحة، حتى لا يزيد من عبء الدفاع المدني، بل يجب أن يكون ملماً بمثل هذه الحوادث.