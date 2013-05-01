شابان يخاطران بحياتهما لإنقاذ سائق باص وطالبة جامعية

تمكّن شابان سعوديان يوم أمس من إنقاذ سائق حافلة وطالبة بكلية القويعية بعدما جرفت السيول الحافلة في وادي عشيران شمال القويعية وتعثرت محاولات فرق الدفاع المدني للوصول إليهما ما اضطرهما لطلب المساعدة وفقاً لـ صحيفة "أخبار 24".

وقال شهود عيان إن باصاً ضم السائق وطالبة جامعية تعثر وانحرف في الوادي ولكنه توقف في مكانه لأكثر من نصف ساعة حاول خلالها رجال الدفاع المدني والمواطنون الوصول إليه لكن دون جدوى، ما حدا بالدفاع المدني لطلب المساعدة بشاحنات.

وأضافوا وفقا لصحيفة "القويعية نيوز": "قبل وصول شاحنة الدفاع المدني قام شاب يدعى عايض بن محماس بن محمد العلياني القحطاني ومرافقه فهيد بن حمد ربيع القحطاني بقيادة إحدى الشاحنات المتوقفة في المحطة المجاورة والنزول بها في الوادي وكسر زجاج الباص وإخراج الطالبة والسائق.

ولفتوا إلى أن موقف الشابين الشجاع تزامن مع وصول فرق الدفاع المدني حيث تم إخراجهما بصحة وعافية، فيما أثنى المتواجدون على موقف الشابين وما أقدما عليه من مخاطرة بنفسيهما، مشيرين إلى أن رجال الدفاع المدني لم يقصروا في أداء واجبهم ولكن ضعف أدوات مواجهة مثل هذه المواقف حال دون إنهاء الأزمة سريعا.