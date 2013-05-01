شلالات "جنوب الرياض".. مزار للشباب ومشاهد للذاكرة

لم يكن يخطر على بال أحد أن تتحول مناطق كثيرة في السعودية إلى شلالات تزخر بمناظر طبيعية جديدة، بسبب "السيول" التي ضربت وما تزال غالبية مناطق المملكة.

شلالات المناخ الموجودة على طريق "نساح" جنوب العاصمة الرياض كانت الأكثر جذبا للمواطنين والمارة، بل أصبحت في يوم وليلة "مزارا" للكثير من الشباب، الذين انهمكوا في تصوير تلك الشلالات التي أحدثتها سيول الأمطار.

ولعل موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج بشكل عام أصبحت تزخر بالمشاهد المصورة عبر الفيديو أو الصور، وصارت حديث المنطقة، في ظل استمرار تلك السيول التي جرفت معها الكثير من الحكايا، لتلقيها على ضفاف الشلالات.

في كثير من الفيديوهات التي صورت شلالات المناخ في طريق "نساح" يظهر الشباب السعودي متأملا إياها، ومقتربا منها، لالتقاط الصور والفيديوهات لتكون حدثا "استثنائيا" لا يمكن أن يتجاوز الذاكرة لاحقا.

