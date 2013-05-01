المطر يتسبب بانقلاب شاحنات على طريق الرياض - الأفلاج

لم تهدأ السيول التي أصابت معظم مناطق السعودية، فبعد أن تسببت في أضرار كبيرة على بعض المناطق، تعود مرة أخرى لتعترض الطريق الذي يربط بين مدينة الرياض ومحافظة الأفلاج وتغمره بقوة، مخلفة وراءها شاحنات لنقل البضائع وقد انقلبت على أطراف الشوارع.

وأظهر مقطع فيديو تداوله موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طريق الرياض – الأفلاج وهو مغمور بالمياه وتظهر الشاحنات وهي منقلبة على جانب الطريق.

وكانت شلالات المناخ الموجودة على طريق "نساح" جنوب العاصمة الرياض الأكثر جذباً للمواطنين والمارة، بل أصبحت في يوم وليلة "مزاراً" للكثير من الشباب الذين انهمكوا في تصوير تلك الشلالات التي أحدثتها سيول الأمطار.