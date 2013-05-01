وفاة عائلة من 5 أشخاص جراء السيول في عقيق الباحة

جرفت السيول مركبة من نوع جيب مقفص تقلّ عائلة كانت تتنزه في وادي اللحيان على طريق الباحة – العقيق، ما أدى إلى وفاة شخص ووالدته وزوجته واثنين من أبنائه وتم انتشالهم من الموقع ولا يزال البحث جارياً عن أبنائه.

وباشرت الموقع جميع الدوائر الحكومية وعلى رأسهم محافظ محافظة العقيق الأستاذ غلاب بن غالب أبوخشيم، وشارك الدفاع المدني بأكثر من 250 عسكرياً بقيادة نائب مدير الدفاع المدني بالباحة العميد عبدالله السواط ومدير الدفاع المدني بالعقيق الرئد سعيد مشبب.

وصرَّح الناطق الإعلامي بالهلال الأحمر بمنطقة الباحة الأستاذ عماد منسي الزهراني بأن "أمطاراً غزيرة هطلت على محافظة العقيق والقرى التابعة لها، حيث حصلت حالة احتجاز لعائلة مكوّنة من أربعة أشخاص وتوجّهت للموقع فرق الدفاع المدني وفرقتان من الهلال الأحمر وفرق من إدارة الطوارئ بالشؤون الصحية، حيث تمكَّنت فرق الدفاع المدني من العثور على ثلاثة أفراد وجميعهم متوفون، وإلى الآن مازال البحث جارياً عن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات".

وأضاف: "وجَّه مساعد المدير العام للشؤون الفنية، عبدالخالق الزهراني، بتمركز ثلاث فرق أخرى وفرقة من القيادة الميدانية بسبب سوء الحالة الجوية، حيث تابع الحدث مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المهندس الحسين محمد زين العابدين".

كما صرَّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الباحة المقدم جمعان بن دايس الغامدي بأنه "تلقى مركز القيادة والسيطرة بالباحة عند الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء بلاغاً يفيد بفقدان عائلة مكونة من أربعة أشخاص بسيل وادي اللحيان بمحافظة العقيق، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإسعاف ودوريات السلامة والتدخل السريع للموقع بمتابعة مستمرة من قبل أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود وبإشراف ميداني مباشر من نائب مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن عبدالله السواط، وبمشاركة أكثر من 300 ضابط وفرد بالعثور على السيارة من نوع جيب تويوتا بعيدة عن موقع جرف السيل لهم مغمورة بالمياه بالكامل، كما عثر بداخلها على جثة لامرأة مُسنّة 75 سنة".

وأفاد بأنه "تم انتشال السيارة بواسطة المعدات الثقيلة وإخراج الجثة من داخلها ونقلها بواسطة إسعاف الدفاع المدني إلى مستشفى العقيق العام، ثم استمر البحث لثلاث ساعات متواصلة وبتمشيط مجرى الوادي عثرت فرق الإنقاذ على مسافة بعيدة على جثة رجل 52 سنة، وتم إخراجها ونقلها عن طريق إسعاف الدفاع المدني ليستمر البحث مرة أخرى عن المفقودين الآخرين، حيث تم العثور على جثة امرأة 30 سنة، وتم إخراجها من قبل رجال الدفاع المدني ونقلها عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، ولايزال البحث جارياً عن الطفل المفقود حتى لحظة نشر الخبر، حيث تم الاستعانة بسيارات الإنارة والمعدات الثقيلة لتمهيد الطرق نظراً لصعوبة وخطورة الموقع.