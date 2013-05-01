ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان سبل التعاون المشترك

عقد الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بقصر الملك فيصل للضيافة في جدة بحضور وفدي البلدين.

و رحب ولي العهد بدولة رئيس الوزراء الياباني في المملكة العربية السعودية ، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في المجالات كافة ، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب الاجتماع وبحضور ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جرت مراسم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية واليابان.

وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ، فيما وقعها من الجانب الياباني سفير اليابان لدى المملكة كودير جيرو.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان شنزو آبي الذي عبر عن مشاعره وامتنانه لمتانة العلاقات السعودية اليابانية على كافة الأصعدة ، مضيفاً أن اليابان تعتبر نفسها دولة صديقة تربطها علاقات تاريخية مع المملكة ، وأنها تفتح ذراعيها لأي تعاون بين البلدين في كل المجالات مقدماً الدعوة لخادم الحرمين الشريفين لزيارة اليابان.

كما تطرق الحديث إلى العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

