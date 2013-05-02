أمطار تهامة قحطان توقف الدوام الحكومي لأول مرة

لا شك أن الأمطار التي فاجأت السعودية والمنطقة عامة، تسببت في العديد من الأضرار، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة.

ومما تسببت به تعطل العمل الحكومي والدراسي بأسره يوم أمس الأربعاء، لأول مرة في مناطق المملكة. فالأمطار وموجة السيول التي ضربت سهول قرى وادي ذهب بتهامة قحطان في الجنوب الشرقي لمدينة أبها بمنطقة عسير، جعلت السيول الجارفة تقطع ما نسبته 100% من الطرقات، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق" السعودية.

وتسببت السيول في عشرات حوادث الانقلاب وتوقفت الإدارات الحكومية عن العمل وسط غياب تام لمباشرة الموقع من قبل الجهات المعنية، ما دفع بأهالي القرى إلى القيام بعمليات الإنقاذ ورفع مخلفات السيول وفتح طرقات فرعية، بعدما عزلت السيول عددا من أرباب الأسر عن أهاليهم.

وقال يحيى الحابسي أحد ساكني القرى إنهم انقطعوا عن العالم الخارجي فلا توجد شبكات اتصال كي يتمكنوا من التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة إضافة إلى أنهم قاموا برفع عدة خطابات لأمانة عسير وإدارة الطرق والنقل قبل موسم الأمطار لمساعدتهم فيما أسماه "الأزمة الموسمية"، حيث إن القرى تعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي ويتعرض الأهالي لحوادث مميتة، لأن إعادة مسار عقبتهم لا تزال في إدارة الطرق والنقل وسط تجاهل البلدية لعمل خطة طوارئ سريعة لمواجهة أخطار السيول.





