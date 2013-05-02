اقتحم سيول السعودية مع عائلته ليلاً ليخرجهم أحياء

اضطر مواطن سعودي محاصر هو وعائلته من الامطار، إلى المغامرة، حيث اقتحم السيول ، بعد أن تعطل "شيول" الدفاع المدني ولم يتمكن من الوصول إليهم.

ورغم خطورة الخطوة، إلى أنها جاءت في الوقت المناسب، حيث تمكن الرجل من اخراج عائلته جميعاً وهم أحياء، بعد أن طال انتظاره الدفاع المدني.

وتابع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أحداث الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض أجزاء محافظة الأسياح، ووجه بإيواء الأسر المتضررة.

وأجرى أمير المنطقة اتصالاً هاتفياً مع محافظ الأسياح سليمان البحيري حيث تابع عمليات إنقاذ بعض الأسر المحاصرة في مركز الجعلة في المحافظة والتي باشرها الدفاع المدني بمشاركة من بعض الجهات على رأسها بلدية الأسياح، وذلك بعد ما أدت أكثر من 3 شعاب إلى قطع بعض طرق الأحياء والمزارع وعزلها وتهديد ساكنيها ما أدى إلى تدخل الدفاع المدني الذي أسهم بمعاونة البلدية والمواطنين في إخراج عدد من الأسر والمحتجزين.

